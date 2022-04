Curatenia la Brasov, dusa la un alt nivel. Primarul Allen Coliban ii invita pe brasoveni sa semnaleze daca aceasta nu este bine facuta

Primaria Brasov a decis sa intre in randul oraselor europene in ce priveste curatenia: strazile, trotuarele, aleile din parcuri vor fi spalate Primarul Allen Coliban a anuntat ca Brasovul intra anul acesta in normalitatea europeana cu inca un subiect: spalatul trotuarelor, parcurilor sau strazilor.Compania Apa s-a ocupat de decolmatarea gurilor de scurgere pentru ca actiunile de curatenie sa nu provoace blocaje ale canalizarii. "Anul acesta, pe langa curatarea rigolelor, maturarea mecanizata ... citeste toata stirea