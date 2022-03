Curatenia si deszapezirea strazilor Brasovului va fi mai scumpa, ca de altfel si tarifele pentru colectarea gunoiului

Dupa actualizarea tarifelor pentru salubrizarea si deszapezirea strazilor din municipiul Brasov, operata in luna octombrie a anului trecut, o noua majorare a fost aprobata in sedinta Consiliului Local de marti, 29 martie.Astfel, tarifele vor fi actualizate cu rata inflatiei pentru perioada octombrie 2021 - februarie 2022, care a fost de 6,45% conform Institutului National de Statistica. La cresterea acestor tarife este luata in calcul si majorarea tarifului de depozitare a deseurilor la rampa, ... citeste toata stirea