Taberele de vara ale Bisericii sunt tot mai bine organizate si cuprind activitati tot mai diverse pentru copii si tineret. In ultima saptamana a lunii iulie, Parohia Bartolomeu Nord din Brasov a organizat o tabara dedicata sfintilor romani care a inclus in program si un curs de autoaparare. "Am avut doi profesori de sport care ne-au ajutat", a spus preotul paroh Costin Butnar, unul dintre ei fiind si instructor de Aikido, Sensei Aurelian. Totul a fost bazat pe autoaparare si defensiva, ... citeste toata stirea