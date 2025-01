Cursa contracronometru pentru recuperarea unei paciente de la Maternitatea Brasov

Pentru jandarmii aflati duminica, 5 ianuarie, in serviciu in municipiul Brasov, misiunea primita de la colegii politisti a insemnat startul unei actiuni contracronometru. Mai exact, au primit informatia ca o pacienta a plecat fara acordul medicilor din Maternitatea Brasov, iar starea de sanatate a acesteia nu era tocmai buna. Stiind ca acesta locuieste in judetul Covasna, ... citește toată știrea