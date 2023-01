Cursa cu cutitul la gat: De la Ramnicu Valcea, la Rucar-Brasov

Un barbat de 38 de ani din judetul Valcea a fost arestat preventiv pentru lipsire de libertate, talharie calificata si furt calificat. In ziua de 30 decembrie 2022, acesta ar fi obligat un taximetrist de 25 de ani sa-l duca pana la Rucar, comuna Vistea, judetul Brasov, sub amenintarea cutitului. Iar ajunsi la destinatie, l-a si talharit pe tanarul sofer.Potrivit News.ro, incidentul a avut loc in ziua de 30 decembrie, cand valceanul in varsta de 38 de ani a urcat intr-un ... citeste toata stirea