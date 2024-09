Cursa familiilor: 1.000 de "eroi" de toate varstele, alaturi de patrupezii din familie

Peste 1.700 de alergatori au luat startul duminica pentru 9 cauze relevante, in cadrul cursei cu obstacole a comunitatii, Brasov Heroes, editia a XI-a. In total, au fost cinci curse, gandite pe trasee in zona padurii din jurul Lacului Noua, si fiecare a avut mai multe obstacole de care alegatorii trebuiau sa treaca. La final a avut loc premierea celor mai rapizi alergatori la cursele cronometrate. Cursa familiilor a fost necronometrata, la ea au participat peste 1.000 de persoane de toate ... citește toată știrea