Cursa faptelor bune Bikeathon, eveniment devenit deja traditie, se intoarce in Esara Fagarasului.Pentru al noualea an consecutiv, cursa faptelor bune ia startul in Fagaras, in luna septembrie.Cea de-a noua editie se va desfasura pe 24 si 25 septembrie 2022, au anuntat organizatorii, Fundatia Comunitara Esara Fagarasului."Pentru al noualea an consecutiv, cursa faptelor ... citeste toata stirea