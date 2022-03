Cursa nebuna la Ploiesti, cursa mortala la Brasov

Foto: Prahova: Postarea cu goana din Ploiesti a fost stearsa de pe FacebookSoferul implicat in tragicul accident produs in cadrul cursei Promo Speed Challenge de la Brasov, in urma caruia un tanar spectator in varsta de 19 ani a murit, este din Prahova.Imediat dupa tragedie, Politia judeteana Brasov a anuntat ca, in urma primelor verificari, s-a stabilit ca unul dintre soferii care participau la concurs a parasit partea carosabila, s-a rasturnat in afara acesteia accidentandu-l pe spectator. ... citeste toata stirea