La solicitarea Primariei comunei Vama Buzaului, RATBV va suplimenta in zilele de sambata, 29 iulie si duminica, 30 iulie 2023 numarul de curse pe traseul metropolitan cu indicativul 540. Mentionam faptul ca la sfarsitul acestei saptamani se va desfasura in comuna mentionata festivalul "Vama de la Munte".Astfel, in cele doua zile de week-end, autobuzele de pe linia 540 vor circula ... citeste toata stirea