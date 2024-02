Cursele RATBV de transport elevi, suspendate in vacanta de schi

RATBV va suspendat cursele de transport special pentru elevi in vacanta mobila.Cursele RATBV de transport elevi, nu vor circula saptamana viitoare cand este vacanta de schi.Avand in vedere faptul ca saptamana viitoare va fi vacanta in invatamantul preuniversitar din judetul nostru, RATBV nu va mai efectua cursele de transport special pentru elevi in Brasov si Sacele in ... citește toată știrea