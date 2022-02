Cursuri gratuite de pregatire pentru bacalaureat, la Universitatea Transilvania Brasov

Universitatea Transilvania din Brasov organizeaza si in acest an cursuri gratuite de pregatire din tematica pentru bacalaureat, titreaza bizbrasov.ro . La acestea pot participa atat elevii din clasele a XI-a si a XII-a, cat si orice alta persoana care doreste sa sustina examen de bacalaureat in acest an.Activitatile de pregatire sunt sustinute de cadrele didactice ale Universitatii Transilvania din Brasov de mai bine de 10 ani si se organizeaza la 3 materii: limba si literatura romana, ... citeste toata stirea