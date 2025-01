Cursuri gratuite pentru somerii din Brasov

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Brasov organizeaza cursuri gratuite de formare profesionala pentru persoanele inregistrate in bazele de date, care cauta locuri de munca.Astfel, in perioada urmatoare, se vor tine cursuri pentru:Agent de securitate, ajutor bucatar, bucatar, coafor, cofetar, formator, instalatii tehnico-sanitare si de gaze, lucrator comercial, mecanic auto, referent resurse umane.Aceste cursuri sunt organizate in mod gratuit, pentru ... citește toată știrea