Curtea Constitutionala a decis, joi, ca legea care interzice cumulul pensie-salariu este neconstitutionala, decizia fiind luata in urma sesizarii facute de Inalta Curte de Casatie si Justitie. Presedintele CCR, Marian Enache, a argumentat ca interdictia de a cumula pensia cu salariul "contravine dreptului fundamental la munca garantat de Constitutie". In aceste conditii, legea se intoarce in Parlament.Decizia de neconstitutionalitate a fost luata joi de CCR cu unanimitate de voturi."Curtea, ... citeste toata stirea