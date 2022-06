Curtea de Conturi a Romaniei organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi de auditor public extern. Posturile sunt atat in structura centrala, cat si in teritoriu.Potrivit unui anunt oficial pe site-ul institutiei, sunt scoase la concurs 90 de posturi de specialitate specifice activitatii de audit, vacante in structura centrala si teritoriala. ... citeste toata stirea