Curtea de Conturi va verifica activitatea Primariei Fagaras din 2022

Activitatea Primariei Fagaras din anul 2022 va fi luata la puricat de Curtea de Conturi a Romaniei in perioada mai-august a.c. Cel putin asa arata graficul controalelor publicat pe site-ul institutiei. Si anul trecut comisarii CC au verificat conturile de executie ale Pimariei Fagaras, cele aferente anului 2021, constatarile lor fiind publicate in raportul anual. Reamintim ca intotdeauna comisarii CC au identificat numeroase nereguli in privinta modului in care au fost cheltuiti banii ... citeste toata stirea