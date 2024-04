Curtea de Conturi: Venituri prea mari pentru medicii de garda din Sacele si Victoria

Modul in care le-au fost calculate drepturile salariale ale unor medici de la spitalele din Victoria si Sacele a intrat in "vizorul" Curtii de Conturi a Romaniei, care a publicat rapoartele realizate in urma auditurilor pentru anul financiar 2022, realizate anul trecut la primariile celor doua localitati.Astel, la Victoria, auditorii au verificat, prin sondaj, modul in care au fost stabilite drepturile salariale pentru activitatea prestata in linia de garda de la spitalul din oras. In cazul ... citește toată știrea