Anuntat ca un proiect important, programul "Fara lacate pe curtea scolii" nu a ajuns la nivelul sperat de alesii locali din USR Brasov, iar in opinia liderului Beatrice Moraru, una din cauze ar fi profesorii. "Stiu ca proiectul starneste numeroase animozitati in randul profesorilor, pentru ca acestia se tem de diferite responsabilitati. Un aspect pozitiv a fost ca in urma presiunii sociale, la nivel national avem o lege, care impune unitatilor de invatamant sa deschida curtile scolilor.