Custura, o ultima "palma" pe obrazul TSA Brasov

Un mare actor si om de cultura al Brasovului, George Custura, a trecut la cele vesnice. Un bun camarad, perfectionist in actorie si devotat culturii si, in primul rand, teatrului, George Custura este plans in aceste zile de toti cei care l-au cunoscut. Celebrul actor brasovean s-a stins, in dupa -amiaza zilei de 4 iunie, la varsta de 68 de ani."Ne cunosteam de aproximativ trei decenii, pentru ca am avut multe proiecte comune in Teatrul Draamtic, unde am colaborat la mai multe musical-uri. ... citește toată știrea