Cutremur cu magnitudinea 4,4, joi seara, in zona seismica Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs, joi seara, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, la 63 de kilometri de Brasov. Este cel mai puternic seism inregistrat pana acum, in acest an, in Romania.Initial Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, a transmis ca, ... citește toată știrea