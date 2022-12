Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs sambata dimineata in judetul Buzau, la 68 de kilometri de Brasov.Un cutremur cu magnitudinea 4,4 pe Richter s-a produs, sambata dimineata, la ora locala 7:42, in Zona Seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit INCDFP. Seismul s-a inregistrat la o adancime de 144 km."In ziua de 17 Decembrie 2022, la ora 07:42:58 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Zona Seismica Vrancea, Buzau un ... citeste toata stirea