Un cutremur cu magnitudinea 7,7 s-a produs in largul Noii Caledonii. Miscarea scoartei terestre a declansat o alerta de tsunami in Pacificul de Sud.Avertizari de tsunami au fost emise vineri pentru tarile din Pacificul de Sud, dupa ce un cutremur cu magnitudinea de 7,7 grade s-a produs la sud-est de Insulele Loyalty, in teritoriul francez Noua Caledonie, ... citeste toata stirea