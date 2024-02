Cutremur de 4.3 grade Richter, in Romania, zona Vrancea, in aceasta dimineata

Un cutremur semnificativ a avut loc in zona Vrancea, joi.Un cutremur in zona Vrancea a avut loc joi, la ora 11:26.In ziua de 29 Februarie 2024 la ora 11:25:41 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur ... citește toată știrea