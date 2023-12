Un cutremur mediu cu magnitudinea 4,8 s-a produs in noaptea de duminica spre luni, 3/4 decembrie, la ora 0:05, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Seismul, de intensitate IV, a avut loc la adancimea de 132,5 kilometri (km) in apropierea urmatoarelor orase: 54 km ... citeste toata stirea