Cutremur de mare intensitate in largul coastelor Japoniei. Ce magnitudine a avut

Un cutremur de mare magnitudine a fost inregistrat joi, in estul arhipelagului japonez.Potrivit datelor furnizate de US Geological Survey, seismul a avut magnitudinea de 6 pe Richter. Nu a fost transmisa alerta de tsunami, potrivit agentiei meteo japoneze.Epicentrul cutremurului a fost localizat in apele japoneze, la aproximativ 80 de kilometri de Minamisoma, in prefectura Fukushima.Cutremurul a ... citește toată știrea