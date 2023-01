Prima zi din nou an a adus si primul seism in Romania. In data de 1 Ianuarie 2023, la ora 03:41:21 (ora locala a Romaniei), un seism s-a produs in zona seismica Vrancea, a anuntat Institutul pentru Fizica Pamantului.Cutremurul a avut magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 80 de kilometri.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 87km E de Brasov, 95km S de Bacau, ... citeste toata stirea