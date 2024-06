Cutremur in Romania, marti dimineata: INFP anunta activitate seismica intensa

Un cutremur s-a produs, marti dimineata, in Romania.Cutremur, marti, in Romania. Un seism cu magnitudinea 2,4 pe scara Richter s-a produs, marti dimineta, la ora 2:58, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 29,2 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 40 km NV de Buzau, 50 km NE de Ploiesti, 70 km SE de Brasov, 75 km SV de Focsani, 76 km SE de Sfantu-Gheorghe, 84 km NE de Targoviste.Reguli esentiale de comportament in caz de cutremur. Ce NU trebuie sa ... citește toată știrea