In ziua de 15 August 2023, la ora 05:03:31 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.5, la adancimea de 129.9 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 53km V de Focsani, 58km NV de Buzau, 62km SE de Sfantu-Gheorghe, 69km E de ... citeste toata stirea