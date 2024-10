Cutremur in zona seismica Vrancea, vineri dimineata. Ce magnitudine a avut

Un cutremur cu magnitudinea de peste 4 grade pe scara Richter s-a produs, vineri dimineata, in zona seismica Vrancea. Seismul s-a produs la 79 de kilometri E de Brasov.UPDATE - "In ziua de 4 octombrie 2024, la ora 06:19:28 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adancimea de 103.8 kilometri", ... citește toată știrea