Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 s-a produs marti noaptea in zona Vrancea, la 60 de km de Brasov.Potrvit INCDFP, cutremurul cu magnitudinea de 4,2 pe scara Richter s-a produs in zona seismica Vrancea, judetul Buzau.Miscarea tectonica s-a inregistrat la o adancime de 131.5 kilometri."In ziua de 20 Iunie 2023 la ora 01:45:01 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA ... citeste toata stirea