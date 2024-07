Cutremur noaptea trecuta, in judetul Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs noaptea tracuta, in judetul Vrancea, la 84 km est de Brasov.Un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs in noaptea de joi spre vineri, la ora 00:25, in judetul Vrancea, zona seismica Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Miscarea tectonica s-a produs la adancimea de 122.5 km."In ziua de ... citește toată știrea