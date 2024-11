Cutremur sambata dimineata, in Romania. Ce magnitudine a avut seismul si unde s-a resimtit cel mai mult

Romania zguduita de seism, sambata dimineata.Cutremurul a avut loc la ora 10:30 in zona Caras Severin, iar intensitatea a ajuns la 2,2 grade.In ziua de 09 Noiembrie 2024, la ora 10:30:25 (ora locala a Romaniei), s-a produs in BANAT, CARAS-SEVERIN un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adancimea de 5.0 km.Cutremurul s-a produs in apropierea ... citește toată știrea