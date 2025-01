Daca ai bani de Poiana, civilizatie ce-ti mai trebuie? Ar calca si pe morminte pentru un loc de parcare

Poiana Brasov continua sa fie supraaglomerata in weekenduri, iar cea mai mare problema sunt locurile de parcare, tinand cont ca majoritatea turistilor "evita" parcarea etajata din Poiana Mica si vor sa ajunga in confortul autoturismului personal pana in statiune.Orice regula e astfel usor uitata, dar, si mai grav, si orice urma de respect. Astfel, sambata, 11 ianuarie, multi dintre cei veniti de la sute de kilometri pentru aer curat si zapada proaspata au transformat poienita dintre biserica ... citește toată știrea