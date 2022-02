Daca asa-s "directorii", cum or fi elevii? Si la al doilea examen, 3 din 10, "picati"

63 de candidati au promovat, vineri, 18 februarie, testul scris al concursului de ocupare a posturilor de directori de scoala, in judetul Brasov. 70% din cei 90 de candidati care au intrat in sala de examen. Initial, s-au inscris 101 candidati, iar 98 au trecut de etapa de evaluare a dosarelor. La proba scrisa au lipsit 8 candidati, dintre care 5 au depus documente care atesta ca sunt in izolare sau in carantina din cauza Covid. Ei vor putea sustine proba scrisa in data de 4 martie. Restul au ... citeste toata stirea