Brasovenii sunt asteptati vineri, 23 aprilie, la unul dintre cele mai spectaculoase obiceiuri ale junilor brasoveni: "Aruncatu-n tol". Evenimentul se va desfasura in Piata Unirii, incepand cu ora 17.00. "Aruncatu-n tol", obicei al Grupului Junilor Tineri, face parte din serbarile traditionale ale Junilor din perioada Saptamanii Luminate, fiind la origine un vechi ritual de confirmare si de initiere in ceata de feciori. Junii se aduna in Piata Unirii, unde canta Troparul Invierii, la Crucea ... citeste toata stirea