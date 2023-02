Daca nu ai carte de munca, 1.800 de lei pe an

De la 1 ianuarie 2023, potrivit prevederilor legale in vigoare, salariul de baza minim brut pe tara lunar s-a majorat la 3.000 de lei, fata de 2.550 de lei cat era in anul 2022.Cresterea salariului de baza minim brut pe tara determina efecte ce vizeaza persoanele fizice care doresc sa se asigure in sistemul asigurarilor sociale de sanatate.Pentru acestea, valoarea contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS), de la 01 ianuarie 2023, creste cu valoarea de 270 de lei/an."Precizam ... citeste toata stirea