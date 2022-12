"Daca nu am vanatai, nu inseamna ca nu sunt abuzat"

Abuzul emotional afecteaza sentimente, emotii si trairi, iar de cele mai multe ori, lasa vanatai care nu se vad in sufletul victimei. "Abuzul emotional este un abuz psihologic in care calitatea vietii persoanei este foarte mult afectata. Duce treptat la depresie, anxietate sau stres post-traumatic", a precizat psihoterapeutul George Bogza.Cele mai frecvente abuzuri sunt cele de ordin verbalExista o paleta larga de abuzuri care se petrec atat social, cat si in cuplu. Ridicarea tonului, ... citeste toata stirea