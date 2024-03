"Daca nu poti spune lucrul acesta, sa stii ca nu iubesti"

Trebuie sa ne punem o intrebare fireasca, acum, in post, pentru cei care vor sa se imbunatateasca: Daca pe noi ne iubesc altii si noi iubim pe altii, suntem gata sa-i iubim si pe aceia pe care nu-i iubeste nimeni sau pe cei care, daca i-am intreba "Cine te iubeste?", am afla ca nu-i iubeste nimeni? Cuprindem noi in iubirea noastra pe oamenii de langa noi, pe cei care au trebuinta de iubirea noastra?Noi ne intrebam mereu: Oare postesc destul? Oare ma rog destul? Oare n-ar mai trebui sa adaug ... citește toată știrea