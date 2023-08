Zeci de directori de teatre din toata tara au transmis un memoriu catre premierul Romaniei si mai multe ministere, prin care cer guvernului sa renunte la anumite prevederi din proiectul de ordonanta privind taierea cheltuielilor din administratia publica.Numeroase teatre pentru copii ar urma sa fie desfiintate daca ordonanta s-ar aplica in forma aparuta in presa. Reducerea bugetelor pentru cultura este o alta nemultumire a directorilor de teatru. Potrivit unor calcule publicate in memoriu, ... citeste toata stirea