Miercuri, 23 februarie, Sectia de Politie Rurala Feldioara a fost sesizata de catre un barbat cu privire la faptul ca fratele sau, in varsta de 37 ani din localitatea Teliu, judetul Brasov, a plecat de la domiciliu la data de 21 februarie 2022, in jurul orei 20,30 si nu a revenit pana in prezent.Cazul a fost mediatizat miercuri, in jurul orelor 21.00, cu apel lansat catre brasoveni: daca l-ati vazut, ... citeste toata stirea