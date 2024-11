"Daca te simti rau, du-te unde te-ai nascut ca sa te faci bine". Ce spun medicii despre motivele pentru care ne adaptam greu in alta tara

Locurile natale sunt vindecatoare, spun specialistii. Medicii arata ca starea noastra de sanatate este influentata de mediul in care traim, iar cel mai bine ne simtim acolo unde s-au adaptat generatiile noastre de stramosi.Intr-o era a mobilitatii prin exceptie si a migratiei permanente a populatiei, fie din ratiuni economice, educationale, sociale sau politice, este luata putin in considerare problema adaptarii individului la noul mediu. Cel putin putini din cei care migreaza i-au in ... citește toată știrea