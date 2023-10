Politia Romana transmis un avertisment in care atrage atentia ca institutia nu detine roboti telefonici care solicita date sau apasarea "Tastei 1" pentru a intra in legatura cu un agent."*Hello, we are from the Romanian Police* - daca un apel telefonic incepe cu fraza de mai sus, va anuntam ca, din acel moment, va pierdeti timpul sau, cine stie, posibil si ceva bani la sfarsit", a transmis Politia Romana. Institutia precizeaza ca nu detine roboti telefonici care sa apeleze sau sa va ceara sa ... citeste toata stirea