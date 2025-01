Dacia a vandut 676.340 de vehicule in 2024. Cota record de piata in Europa

Marca romaneasca Dacia, detinuta de francezii de la Renault, a vandut 676.340 de vehicule in 2024, in crestere cu 2,7% fata de anul precedent, arata datele transmise joi de companie. Marca a depasit pragul de 9 milioane de vehicule vandute din 2004.In Romania, cu 45.729 vehicule inmatriculate, Dacia ramane liderul detasat al pietei auto. Dacia detine 30% din piata vehiculelor de persoane iar 4 din modelele sale figureaza in Top 5 al celor mai vandute autoturisme din Romania. Spring ramane cel ... citește toată știrea