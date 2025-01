Dacia Bigster, un SUV hibrid produs in Romania, va costa intre 23.000 si 29.500 de euro

Noul model produs de Dacia in Romania, Dacia Bigster, un SUV hibrid, va costa intre 23.000 si 29.500 de euro. Aceasta este disponibila in patru versiuni de echipari: Essential, Expression, Journey si Extreme. Dacia Bigster este primul model din cadrul Renault Group care beneficiaza de noua motorizare Hubrid 155.Dimensiunile modelului: 4,57 de metri lungime (cu 23 de cm in plus fata de Duster), 1,71 de metri inaltime, 1,81 de metri latime si ampatament de 2,7 metri. Portbagaj cu volum de 667 ... citește toată știrea