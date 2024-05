Dacian Ciolos, agent electoral pentru Allen Coliban. Au plecat cu cas, rosii, castraveti, din Piata Dacia

Dacian Ciolos, in prezent presedinte al REPER, partid desprins din USR, a venit sambata, 18 mai, la Brasov, pentru a-si promova candidatura pentru Parlamentul European, dar si pentru a-si sustine fostul coleg, pe Allen Coliban. De altfel, cei doi au facut o "baie de multime" in Piata Dacia, de unde fostul premier al Romaniei a cumparat cas, rosii, castraveti de la producatorii locali. Apoi, cei doi au mers pe strada Republicii din Brasov.Ciolos a tdeclarat ca, in politica, "dincolo de ... citește toată știrea