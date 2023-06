Pasionatii de Dacii istorice, dar nu numai, sunt asteptati sambata, in Piata Sfatului, la "Intalnirea Nationala Dacia Clasic".Retromobil Club Romania prin sectia sa Dacia Clasic are bucuria sa va invite sa participati la "Intalnirea Nationala Dacia Clasic" ce va avea loc in Piata Sfatului din Brasov, sambata, 17 iunie intre orele 11.00 si 15.00.Brasovul va deveni punctul de intalnire al pasionatilor de Dacii istorice, in Piata Sfatului fiind asteptate sa soseasca peste 50 de automobile ... citeste toata stirea