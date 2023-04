Productia de rosii a crescut constant de cand se aplica programul Tomata, aceasta ajungand in 2022 la 760.000 tone, consumul fiind de 862.000 tone, conform datelor prezentate marti, in Parlament, de ministrul Agriculturii, Petre Daea, la dezbaterea motiunii simple depuse impotriva sa, transmite Agerpres."Productia de rosii a crescut constant din anul 2017, de cand se aplica programul Tomata, productia interna crescand de la 622.000 tone in 2016 la 753.000 de tone 2021 si 760.000 tone in anul ... citeste toata stirea