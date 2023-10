Romanii surprinsi in Israel de razboiul declansat in aceasta tara de organizatia Hamas sunt adusi acasa si cu ajutorul companiei Dan Air. Operatorul aerian a efectuat deja trei curse catre Tel Aviv si va opera o serie de zboruri charter pentru partenerul sau din Israel. "Noi am inceput sa operam zborurile catre Tel Aviv in urma unui parteneriat cu tour operator de acolo si urmeaza sa continuam chiar si dupa ce, speram, se va incheia conflictul din Israel. Vom continua sa operam rute din Tel ... citeste toata stirea