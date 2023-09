Dan Air a anuntat ca va introduce un nou zbor spre Londra, in afara de cel programat in fiecare vineri. Din data de 31 octombrie, in fiecare marti, Dan Air va zbura de pe Aeroportul Brasov la Londra. Plecarea va fi la ora 7.00, iar sosirea la Gatwick la 8.15. Apoi, decolarea din Londra se va efectua la 9.15, urmand ca aterizarea la Ghimbav sa se ... citeste toata stirea