Compania aeriana Dan Air are un nou program pentru zborurile de pe Aeroportul International Brasov, principala notate fiind ca nu vor mai fi decolari si aterizari in zilele de sambata si duminica. Noul program a fost postat pe pagina de Facebook a Aeroportului International Brasov - Ghimbav si este valabil incepand cu data de 10 iulie. In program, in zilele de joi, apar si doua zboruri, unul Bucuresti-Brasov (cu aterizare la ora 7.00 la Ghimbav) si unul Brasov - Bucuresti (cu decolare de la ... citeste toata stirea