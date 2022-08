Dan Camarzan, milionarul care se credea Dumnezeu, pus in libertate la doi ani dupa ce si-a ucis bunica

Dan Camarzan, afaceristul brasovean care si-a ucis bunica in 2019, a fost pus in libertate de judecatori. Barbatul era internat intr-un spital de psihiatrie dupa ce medicii au stabilit ca nu a avut discernamant.Dan Camarzan, afaceristul care sustinea ca este trimisul lui Dumnezeu pe Pamant, a fost pus in libertate de judecatori, dupa doi ani petrecuti intr-un spital de psihiatrie. Milionarul si-a ucis bunica in urma cu doi ani, insa anchetatorii au stabilit ca acesta nu avea discernamant in ... citeste toata stirea